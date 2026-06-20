В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов курьеров
Департамент транспорта Москвы внедрил новую методику проверки предельной скорости электровелосипедов, которыми пользуются курьеры. Для этого транспорт доставщиков тестируют на специальных динамических стендах.
Проверку проводят в рамках совместных рейдов: в них участвуют представители Дептранса Москвы, МАДИ, ГИБДД и ГБУ «Мостранспроект». Если в ходе испытаний выясняется, что электровелосипед способен развивать скорость свыше 25 км/ч, готовятся материалы для передачи в суд.
За превышение допустимой скорости курьеров привлекают к ответственности по статье 15.5 КоАП — размер штрафа для них составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Сервис доставки в таком случае может быть оштрафован на сумму до 200 000 рублей, а сам электротранспорт подлежит эвакуации.
Ранее активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов рассказал НСН, что проблема использования незарегистрированной мототехники на дорогах общего пользования становится все более актуальной.
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