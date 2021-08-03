Ученые назвали смертельную опасность COVID-19 для подростков

Ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные, передает Daily Mail.

Отмечается, что были проанализированы данные пациентов с коронавирусом и вакцинированных граждан от 12 до 17 лет. Выяснилось, что воспаление сердца после заражения вирусом встречалось в шесть раз чаще у непривитых мальчиков и в 21 раз чаще среди непривитых девочек.

Вирусолог: китайская вакцина поможет России «закрыть дыру»

По словам доктора Менделя Сингера, вакцинация снижает вероятность такого исхода болезни, воспаление сердца в некоторых случаях приводит к внезапной смерти.

Ранее стало известно, что в первые две недели после перенесенного коронавируса значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Об этом говорится в публикации журнала Lancet.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ПодросткиВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры