Ученые назвали смертельную опасность COVID-19 для подростков
Ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные, передает Daily Mail.
Отмечается, что были проанализированы данные пациентов с коронавирусом и вакцинированных граждан от 12 до 17 лет. Выяснилось, что воспаление сердца после заражения вирусом встречалось в шесть раз чаще у непривитых мальчиков и в 21 раз чаще среди непривитых девочек.
По словам доктора Менделя Сингера, вакцинация снижает вероятность такого исхода болезни, воспаление сердца в некоторых случаях приводит к внезапной смерти.
Ранее стало известно, что в первые две недели после перенесенного коронавируса значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Об этом говорится в публикации журнала Lancet.
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