Врач раскрыл способ реабилитации после коронавируса
Разрабатывать легкие после коронавируса можно с помощью приемов, эффективных при борьбе с хроническими обструктивными болезнями легких, сообщает Sputnik со ссылкой на заслуженного врача России Андрея Кабычкина.
Реабилитировать вылечившихся после сложной формы коронавируса помогают специальные виды массажа, которые увеличивают процентное содержание кислорода в крови, которая начинает циркулировать более интенсивно.
По словам эксперта, массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами лечения.
Как сообщалось, заражение коронавирусной инфекцией может привести к стоматологическим проблемам, в том числе к потере зубов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских врачей, а также на переболевших пациентов.
По данным газеты, в группе Facebook, созданной для людей, переболевших коронавирусом, стали появляться сообщения о выпадении зубов без кровотечения.
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