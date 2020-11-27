Врач раскрыл способ реабилитации после коронавируса

По словам эксперта, массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами лечения.

Как сообщалось, заражение коронавирусной инфекцией может привести к стоматологическим проблемам, в том числе к потере зубов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских врачей, а также на переболевших пациентов.

По данным газеты, в группе Facebook, созданной для людей, переболевших коронавирусом, стали появляться сообщения о выпадении зубов без кровотечения.

