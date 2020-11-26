Мурашко рассказал о сроках масштабного выпуска вакцин от коронавируса в России
Российские производители вакцин от коронавируса в скором времени будут готовы к масштабному запуску производства, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что сейчас в стране ведутся исследования сразу нескольких перспективных вакцин от коронавируса.
Ранее министр сообщил о старте массового производства вакцины «Спутник V» на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая добровольная вакцинация всех желающих россиян начнется к 2021 году.
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