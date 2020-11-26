Мурашко рассказал о сроках масштабного выпуска вакцин от коронавируса в России

Российские производители вакцин от коронавируса в скором времени будут готовы к масштабному запуску производства, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас в стране ведутся исследования сразу нескольких перспективных вакцин от коронавируса.

Ранее министр сообщил о старте массового производства вакцины «Спутник V» на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

Производство российской вакцины «Спутник V» могут запустить в Германии

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая добровольная вакцинация всех желающих россиян начнется к 2021 году.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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