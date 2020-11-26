NYT: Коронавирус может привести к выпадению зубов

Заражение коронавирусной инфекцией может привести к стоматологическим проблемам, в том числе к потере зубов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских врачей, а также на переболевших пациентов.

По данным газеты, в группе Facebook, созданной для людей, переболевших коронавирусом, стали появляться сообщения о выпадении зубов без кровотечения.

«Сейчас мы начинаем изучать некоторые симптомов, которые пациенты испытывают через месяцы после того, как выздоровели от Covid, включая эти отчеты о стоматологических проблемах и потере зубов, - приводит издание слова Уильям Ли, президента Фонда ангиогенеза, некоммерческой организации, изучающей здоровье и болезни кровеносных сосудов.

В частности, доктор-пародонтолог из Университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити Дэвид Окано заявил изданию, что буквальное выпадение зубов из лунок происходит редко, однако существующие стоматологические проблемы могут усугубиться в результате Covid-19.