Пьяный посетитель бильярдной устроил скандал из-за внешности Тоси Чайкиной
Певица Тося Чайкина стала жертвой оскорблений со стороны нетрезвого посетителя московской бильярдной, который грубо высказался о ее внешности, сообщает РЕН ТВ.
По словам девушки, пьяный гость остался недоволен ее прической и решил прямо заявить об этом, не стесняясь в выражениях. Мужчина также грозился ударить одного из друзей певицы и называл ее грубыми словами.
Ответ артистки посетителю бильярдной не понравился, и он продолжил оскорбления. Несмотря на неприятную ситуацию, Чайкина не стала выяснять отношения с хамом и предпочла уйти. Артистка отметила, что планирует написать заявление на грубияна в полицию.
Ранее Тося Чайкина раскрыла, с кем хочет записать совместную песню, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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