Врач раскрыл названия продуктов-аллергенов

Эксперт отметил, что чаще всего из-за продуктовой аллергии возникает атопический дерматит или экзема. Их провоцирует коровье молоко, различные крупы, в том числе пшеница, яйца, мясо птицы и рыбы.

По словам Болибока, более сильную реакцию могут вызвать цитрусовые или орехи. Нарушение работы пищеварительного тракта также является одним из следствий пищевой аллергии и затрудняет диагностику.

«То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию», — заявил эксперт в комментарии RT.

Ранее заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Вера Ревякина заявила, что аллергики менее восприимчивы к коронавирусу.



