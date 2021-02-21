Врач раскрыл названия продуктов-аллергенов
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие продукты чаще остальных вызывают аллергию.
Эксперт отметил, что чаще всего из-за продуктовой аллергии возникает атопический дерматит или экзема. Их провоцирует коровье молоко, различные крупы, в том числе пшеница, яйца, мясо птицы и рыбы.
По словам Болибока, более сильную реакцию могут вызвать цитрусовые или орехи. Нарушение работы пищеварительного тракта также является одним из следствий пищевой аллергии и затрудняет диагностику.
«То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию», — заявил эксперт в комментарии RT.
Ранее заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Вера Ревякина заявила, что аллергики менее восприимчивы к коронавирусу.
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