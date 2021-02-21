Врач раскрыл названия продуктов-аллергенов

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие продукты чаще остальных вызывают аллергию.

В России к 2022 году появится вакцина от аллергии на березовую пыльцу

Эксперт отметил, что чаще всего из-за продуктовой аллергии возникает атопический дерматит или экзема. Их провоцирует коровье молоко, различные крупы, в том числе пшеница, яйца, мясо птицы и рыбы.

По словам Болибока, более сильную реакцию могут вызвать цитрусовые или орехи. Нарушение работы пищеварительного тракта также является одним из следствий пищевой аллергии и затрудняет диагностику.

«То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию», — заявил эксперт в комментарии RT.

Ранее заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Вера Ревякина заявила, что аллергики менее восприимчивы к коронавирусу.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com/Avrorra.com
ТЕГИ:Врач-диетологВрачиЗдоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры