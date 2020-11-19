Врач-аллерголог: люди с аллергией реже болеют коронавирусом

Заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Вера Ревякина заявила, что аллергики менее восприимчивы к коронавирусу, сообщает РИА Новости.

По словам Ревякиной, это объясняется особым устройством рецепторного аппарата. «Поэтому больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией», - отметила Ревякина.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал, что сердечно-сосудистые заболевания в 12 раз увеличивают риск смерти от COVID-19, передаёт Ura.ru. При этом он отметил, что само по себе наличие заболеваний сердца не усиливает риск заразиться коронавирусом.

