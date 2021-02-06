В России к 2022 году появится вакцина от аллергии на березовую пыльцу

Вакцина, которая избавит аллергиков от реакции на пыльцу березы, а также орехи и яблоки, появится в России в 2022 году. Об этом рассказал РИА Новости профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента, участвующий в разработке препарата.

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Он отметил, что аллергия на пыльцу березы и кошек отмечается у 20% россиян. Поэтому изобретение вакцин против этих раздражителей так важно.

«Вакцину против аллергии на пыльцу березы мы запатентовали с университетом иммунологии, где я в 2017 году получил мегагрант. Сейчас идет процесс производства. Я мог бы предположить, что уже в 2022 году мы, вероятно, сможем прививать пациентов», - считает Валента.

Отметив, что антитела на пыльцу березы перекрестно реагируют на орехи и на яблоко, разработчик подчеркнул важность создания вакцины, которая также будет эффективна при лечении аллергии на продукты с содержанием соответствующих раздражителей.

Ранее заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Вера Ревякина заявила, что аллергики менее восприимчивы к коронавирусу.

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