Врач-психотерапевт рассказала, кто подвержен шизофрении
Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич заявила, что такое психическое расстройство, как шизофрения, начинает проявляться в возрасте 18–25 лет у высокоинтеллектуальных людей, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, первыми появляются нарушения сна, плохое настроение или тревога, и на этом фоне развиваются сверхценные, а затем и бредовые идеи, а также обманы восприятия.
Мисевич отметила, что в среднем с момента начала галлюцинаций до обращения к психиатру проходит десять месяцев, и важно обратиться к специалисту как можно раньше.
«Если прийти к врачу в первые месяцы, личность деформируется меньше, период восстановления — короче. А возможно и получится предотвратить острый психоз благодаря лекарствам», — резюмировала психиатр.
Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что коронавирус является «мировым стрессом», информация о котором может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.
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