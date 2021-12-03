Врач-психотерапевт рассказала, кто подвержен шизофрении

Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич заявила, что такое психическое расстройство, как шизофрения, начинает проявляться в возрасте 18–25 лет у высокоинтеллектуальных людей, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт объяснил, зачем психологи ходят к психологам

По её словам, первыми появляются нарушения сна, плохое настроение или тревога, и на этом фоне развиваются сверхценные, а затем и бредовые идеи, а также обманы восприятия.

Мисевич отметила, что в среднем с момента начала галлюцинаций до обращения к психиатру проходит десять месяцев, и важно обратиться к специалисту как можно раньше.

«Если прийти к врачу в первые месяцы, личность деформируется меньше, период восстановления — короче. А возможно и получится предотвратить острый психоз благодаря лекарствам», — резюмировала психиатр.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что коронавирус является «мировым стрессом», информация о котором может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БолезньШизофренияПсихиатрияВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры