Эксперт объяснил, зачем психологи ходят к психологам

По его словам, люди этой профессии вынуждены и сами периодически обращаться за помощью к своим коллегам, так как у них также могут быть психологические проблемы.

«Одному специалисту нужен другой, скорее, как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом все в порядке, он «в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью», - отметил эксперт.

Христосенко добавил, что если над психологом нет проверяющего его более опытного специалиста, то его нельзя допускать к работе.

В России 22 ноября отмечается День психолога — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии.

