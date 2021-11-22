Эксперт объяснил, зачем психологи ходят к психологам
Психолог, писатель и предприниматель Михаил Христосенко заявил, что у любого психолога должен быть свой психолог, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, люди этой профессии вынуждены и сами периодически обращаться за помощью к своим коллегам, так как у них также могут быть психологические проблемы.
«Одному специалисту нужен другой, скорее, как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом все в порядке, он «в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью», - отметил эксперт.
Христосенко добавил, что если над психологом нет проверяющего его более опытного специалиста, то его нельзя допускать к работе.
В России 22 ноября отмечается День психолога — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии.
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