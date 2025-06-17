«По сути, это тоже проявление хронического воспаления, из-за хронического кашля слизистая повреждается и становится более уязвима для дыхательных или респираторных инфекций. Для человека поверх всего еще больше возрастают риски для заболеваний. А если при этом он еще и курильщик, то его состояние здоровья у меня будет вызывать опасения. Качество жизни категорически страдает. Относитесь к этому серьезно, напрямую от коклюша взрослый человек не погибнет, но риски будут существенными», - рассказал он.

Ранее Продеус в пресс-центре НСН заявил, что в самолете меньше всего шансов заразиться и подхватить инфекцию, так как там улучшенная система кондиционирования воздуха.

