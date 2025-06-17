Врач Продеус раскрыл опасность хронического кашля
Хронический кашель является благодатной почвой для возникновения дыхательных или респираторных инфекций, заявил в пресс-центре НСН Андрей Продеус.
К хроническому кашлю нужно относиться очень серьезно, так как этот процесс сильно ослабляет слизистую и является благоприятной почвой для развития других заболеваний. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус.
«По сути, это тоже проявление хронического воспаления, из-за хронического кашля слизистая повреждается и становится более уязвима для дыхательных или респираторных инфекций. Для человека поверх всего еще больше возрастают риски для заболеваний. А если при этом он еще и курильщик, то его состояние здоровья у меня будет вызывать опасения. Качество жизни категорически страдает. Относитесь к этому серьезно, напрямую от коклюша взрослый человек не погибнет, но риски будут существенными», - рассказал он.
Ранее Продеус в пресс-центре НСН заявил, что в самолете меньше всего шансов заразиться и подхватить инфекцию, так как там улучшенная система кондиционирования воздуха.
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