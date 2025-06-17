Россиянам рассказали, что объединяет корь, коклюш и краснуху
Корь, коклюш и краснуха часто фигурируют в СМИ вместе, так как ими болеют преимущественно дети, и все три болезни передаются воздушно-капельным путем, заявил НСН Владимир Болибок.
И корь, и краснуха, и коклюш входят в категорию детских «управляемых» болезней, поэтому и в медицине, и в СМИ они фигурируют вместе. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Корь и краснуха – это вирусные заболевания, а коклюш – бактериальное. Все три передаются воздушно-капельным путем и являются детскими инфекциями, которые достаточно хорошо контролирует вакцинация. То, что они объединены в одну группу детских инфекций, обусловлено не публикациями в СМИ, а тем, что все медицинские классификации их объединяют. То, что они «управляемые», внушает оптимизм, но тот факт, что произошел всплеск таких заболеваний, говорит о том, что на каком-то этапе управляемость была потеряна», - рассказал он.
Ранее академик РАН и заслуженный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что сообщество антипрививочников, присоединение новых регионов с непривитыми и липовые справки от партнеров по ЕврАзЭС, приезжающих в Россию, сыграли ведущую роль в росте заболеваемости корью и другими болезнями в РФ.
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