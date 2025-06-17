«Корь и краснуха – это вирусные заболевания, а коклюш – бактериальное. Все три передаются воздушно-капельным путем и являются детскими инфекциями, которые достаточно хорошо контролирует вакцинация. То, что они объединены в одну группу детских инфекций, обусловлено не публикациями в СМИ, а тем, что все медицинские классификации их объединяют. То, что они «управляемые», внушает оптимизм, но тот факт, что произошел всплеск таких заболеваний, говорит о том, что на каком-то этапе управляемость была потеряна», - рассказал он.

Ранее академик РАН и заслуженный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что сообщество антипрививочников, присоединение новых регионов с непривитыми и липовые справки от партнеров по ЕврАзЭС, приезжающих в Россию, сыграли ведущую роль в росте заболеваемости корью и другими болезнями в РФ.

