Самолет назвали самым безопасным от инфекций видом транспорта
Несмотря на то, что самолет - это закрытое пространство, система кондиционирования в нем предотвращает от заражения инфекционными болезнями, заявил в пресс-центре НСН Андрей Продеус.
В самолете меньше всего шансов подхватить инфекцию, так как там улучшенная система кондиционирования воздуха. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач педиатр-иммунолог, Андрей Продеус.
«Грипп – это сезонная инфекция, но и даже в межсезонье, особенно в летний период, можно заразиться. Например, в городах, куда приезжает много туристов: Москва, Сочи. А если эта инфекция еще и не очень тяжёлая, а позволяет человеку переносить болезнь на ногах, то он как раз является разносчиком. Он и сам не долечился и заразил всех, кого мог, особенно, когда куда-то едет. В этой связи самый безопасный вид транспорта с точки зрения распространения инфекционных заболеваний – это самолет. Он имеет лучшую систему кондиционирования и очистки воздуха. Заразиться в самолете очень сложно», – рассказал он.
Ранее Продеус заявил НСН, что людям с аллергией необходимо уметь контролировать проявление недуга и начинать ее лечить до проявления симптомов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru