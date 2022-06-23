Врач призвала не удалять родинки лазером

По её словам, к ним относится удаление с помощью лазера, так как этот метод обугливает кожу. Из-за этого врач не может собрать необходимый материал для проведения гистологического анализа на предмет безопасности новообразования.

Константинова посоветовала для удаления родинок прибегать к микрооперации с помощью обычного скальпеля. Также безопасным методом является радиоволновое удаление.

Напомним, людям с «красными родинками» на теле стоит обратиться к специалисту. Эти образования на коже могут оказаться опасными и характер этих «родинок» может определить во время осмотра с помощью приборов специалист.

