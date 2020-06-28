Доктор Мясников рассказал об опасных родинках

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал, как определить опасную родинку, которая грозит переродиться в меланому, в эфире телеканала «Россия».

Ссистема «A, B, C, D, E» помогает оценить уровень опасности трансформации родинок на теле человека.

К категории «А» относятся родинки с ассиметричными половинами. К категории «B» - с размытыми границами. Категория «С» определяет цвет - злокачественная родинка часто неравномерно окрашена, отметил доктор Мясников. По категории «D» определяется диаметр пятна. В нормальном состоянии он не превышает 6 мм. «Е» указывает на эволюцию родинки.

Если родинка не увеличивается в размерах и ее границы не меняются, она не опасна, уточняет Газета.ru.

В заключении доктор Мясников рекомендовал проходить диагностику и биопсию у медиков.

Ранее НСН писала, что риск развития меланомы заметно вырастал для тех людей, кто просто получил рецепт на покупку виагры, и не принимал ее в последствии или еще не успел ее купить до обнаружения опухоли.

