Врач призвал не расслабляться из-за лёгкости болезни при «омикрон»-штамме

Не стоит расслабляться из-за лёгкости течения болезни при «омикрон»-штамме коронавируса, сообщил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» врач-терапевт Денис Прокофьев.

Проценко назвал отличительные симптомы «омикрона»

Он считает, что мировое сообщество «рано расслабилось», увидев, что «он [«омикрон»] переносится достаточно легко». Однако, по словам эксперта даже у этой разновидности вируса есть много последствий, которые негативно влияют на здоровье человека в длительном периоде.

«Когда у человека нарушается работа дыхательной системы, сердечно-сосудистой, иммунной, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию», — отметил Прокофьев.

Тем временем, в пяти африканских государствах зарегистрировали новый подвид «омикрона», которому дали название «стелс».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штамм
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