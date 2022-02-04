Врач призвал не расслабляться из-за лёгкости болезни при «омикрон»-штамме
Не стоит расслабляться из-за лёгкости течения болезни при «омикрон»-штамме коронавируса, сообщил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» врач-терапевт Денис Прокофьев.
Он считает, что мировое сообщество «рано расслабилось», увидев, что «он [«омикрон»] переносится достаточно легко». Однако, по словам эксперта даже у этой разновидности вируса есть много последствий, которые негативно влияют на здоровье человека в длительном периоде.
«Когда у человека нарушается работа дыхательной системы, сердечно-сосудистой, иммунной, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию», — отметил Прокофьев.
Тем временем, в пяти африканских государствах зарегистрировали новый подвид «омикрона», которому дали название «стелс».
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