Врач призвал не расслабляться из-за лёгкости болезни при «омикрон»-штамме

Он считает, что мировое сообщество «рано расслабилось», увидев, что «он [«омикрон»] переносится достаточно легко». Однако, по словам эксперта даже у этой разновидности вируса есть много последствий, которые негативно влияют на здоровье человека в длительном периоде.

«Когда у человека нарушается работа дыхательной системы, сердечно-сосудистой, иммунной, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию», — отметил Прокофьев.

Тем временем, в пяти африканских государствах зарегистрировали новый подвид «омикрона», которому дали название «стелс».

