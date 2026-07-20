Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал модным диагнозом, но это не значит, что он есть у всех, кто его себе поставил. Пациентам необходимо для этого подтверждение от врача, либо специалист должен их отрезвить, рассказал НСН руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.

СДВГ все чаще диагностируют у женщин 20-40 лет. Среди причин — шалящие гормоны, стресс и бесконечный скроллинг коротких видео в интернете, сообщает Telegram-канал SHOT. Ениколопов усомнился, что этот недуг распространился всерьез.