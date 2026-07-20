Сам себе СДВГ: Врач объяснил, как правильно провериться на психические отклонения
Большинство людей занимается самодиагностикой вместо походов к врачу, заявил НСН Сергей Ениколопов.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал модным диагнозом, но это не значит, что он есть у всех, кто его себе поставил. Пациентам необходимо для этого подтверждение от врача, либо специалист должен их отрезвить, рассказал НСН руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.
СДВГ все чаще диагностируют у женщин 20-40 лет. Среди причин — шалящие гормоны, стресс и бесконечный скроллинг коротких видео в интернете, сообщает Telegram-канал SHOT. Ениколопов усомнился, что этот недуг распространился всерьез.
«СДВГ стал модным синдромом, потому что есть огромное количество людей, которые сами себе ставят такой диагноз. Сейчас каждый сам себя оценивает “я — нарцисс, у меня биполярка, у меня то или это” и ходит гордо, чтобы окружающие отваливали. Такие люди не обращаются к врачам при этом. Это неприятный синдром для окружающих, когда человек действительно гиперактивен, иногда даже бессмысленно. Это тяжело выдерживать тем, кто рядом. Если у вас есть подозрение на симптомы, то лучше сходить к хорошему психиатру, который или таблетками или терапией разберется с проблемой. Или наоборот, отрезвит человека», — подчеркнул он.
Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова объяснила в пресс-центре НСН, как распознать СДВГ у ребенка.
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