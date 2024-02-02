Врач предупредила об опасности сна в обнимку с игрушками

Связаны проблемы с тем, что дети любят брать свою любимую игрушку на улицу, в поликлинику или магазин, где она может, например, упасть на пол. При этом она собирает различные патогенные микроорганизмы, передает слова медика пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Если ребенок привык засыпать вместе со своим плюшевым зверем, то после каждой прогулки его необходимо стирать и дезинфицировать. При покупке такого «друга» врач рекомендовала выбирать изделие из натуральных материалов. От игрушек «ядовитых» цветов лучше отказаться – в красителях могут быть использованы вредные для здоровья вещества, включая свинец и кадмий.

Ранее врач посоветовал не закусывать водку жирными, копчеными и жареными продуктами. Все это ведет к развитию гепатита и панкреатита.



