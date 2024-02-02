Врач предупредила об опасности сна в обнимку с игрушками
Сон в обнимку с плюшевой игрушкой может привести к возникновению аллергии, ринита или кишечных расстройств у ребенка. Об этом рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.
По ее словам, так как игрушка находится в непосредственной близости к лицу, в том числе ко рту ребенка, у него может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия.
Связаны проблемы с тем, что дети любят брать свою любимую игрушку на улицу, в поликлинику или магазин, где она может, например, упасть на пол. При этом она собирает различные патогенные микроорганизмы, передает слова медика пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Если ребенок привык засыпать вместе со своим плюшевым зверем, то после каждой прогулки его необходимо стирать и дезинфицировать. При покупке такого «друга» врач рекомендовала выбирать изделие из натуральных материалов. От игрушек «ядовитых» цветов лучше отказаться – в красителях могут быть использованы вредные для здоровья вещества, включая свинец и кадмий.
Ранее врач посоветовал не закусывать водку жирными, копчеными и жареными продуктами. Все это ведет к развитию гепатита и панкреатита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru