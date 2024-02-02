Врач посоветовал не закусывать водку жирными, копчеными и жареными продуктами

По словам собеседника издания, такие блюда наносят слишком сильный удар по поджелудочной железе, желудку и печени и долго перевариваются. Все это ведет к развитию гепатита и панкреатита.

В частности, к таким продуктам относятся шашлык, жирные сыры и копченая колбаса, напомнил Умнов.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз посоветовал выпивать во время застолья не более пяти рюмок водки.

