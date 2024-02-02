Врач посоветовал не закусывать водку жирными, копчеными и жареными продуктами
Водку не стоит закусывать жареными, копчеными и жирными продуктами, заявил в интервью NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
По словам собеседника издания, такие блюда наносят слишком сильный удар по поджелудочной железе, желудку и печени и долго перевариваются. Все это ведет к развитию гепатита и панкреатита.
В частности, к таким продуктам относятся шашлык, жирные сыры и копченая колбаса, напомнил Умнов.
Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз посоветовал выпивать во время застолья не более пяти рюмок водки.
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