Врач посоветовал не закусывать водку жирными, копчеными и жареными продуктами

Водку не стоит закусывать жареными, копчеными и жирными продуктами, заявил в интервью NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Хирург Умнов: Водка увеличивает риск рака органов ЖКТ и половой системы

По словам собеседника издания, такие блюда наносят слишком сильный удар по поджелудочной железе, желудку и печени и долго перевариваются. Все это ведет к развитию гепатита и панкреатита.

В частности, к таким продуктам относятся шашлык, жирные сыры и копченая колбаса, напомнил Умнов.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз посоветовал выпивать во время застолья не более пяти рюмок водки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачиХирургЕдаВодка

Горячие новости

Все новости

партнеры