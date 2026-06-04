Врач предупредила о смертельной опасности газировки в жару

Злоупотребление сладкой газировкой в знойные дни провоцирует развитие рака поджелудочной железы и создает экстремальную нагрузку на организм, напоминают врачи россиянам.

Нутрициолог и ароматерапевт Елена Милаева в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что такой напиток не только не спасает от обезвоживания, но и запускает в теле опасные патологические процессы из-за избыточного содержания сахара.

Специалист обратила внимание на то, что шипучие напитки не утоляют жажду, а заставляют организм терять еще больше влаги. В стандартной банке объемом 0,5 литра концентрация сахара многократно превышает суточную норму, что заставляет поджелудочную железу экстренно вырабатывать инсулин. Регулярное употребление подобных жидкостей ведет к истощению органа и сбоям углеводного обмена.