Врач предупредила о смертельной опасности газировки в жару
Злоупотребление сладкой газировкой в знойные дни провоцирует развитие рака поджелудочной железы и создает экстремальную нагрузку на организм, напоминают врачи россиянам.
Нутрициолог и ароматерапевт Елена Милаева в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что такой напиток не только не спасает от обезвоживания, но и запускает в теле опасные патологические процессы из-за избыточного содержания сахара.
Специалист обратила внимание на то, что шипучие напитки не утоляют жажду, а заставляют организм терять еще больше влаги. В стандартной банке объемом 0,5 литра концентрация сахара многократно превышает суточную норму, что заставляет поджелудочную железу экстренно вырабатывать инсулин. Регулярное употребление подобных жидкостей ведет к истощению органа и сбоям углеводного обмена.
Дополнительный вред пищеварительной системе наносят пузырьки углекислого газа, которые сильно раздражают слизистые оболочки желудка и кишечника. По словам эксперта, это физически травмирует поджелудочную железу и вызывает сильный дискомфорт. Подобное воздействие легко провоцирует развитие серьезных воспалительных процессов в органах пищеварения.
Ранее россиян предупредили, что кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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