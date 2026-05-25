Врач заявила, что кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом

Кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом, так как в жаркую погоду продукты портятся быстрее, что повышает риск инфекций и отравлений, рассказала детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» для детей Яна Рейдер.

По ее словам, летом и сам желудочно-кишечный тракт ребенка становится особенно уязвимым. Она призвала родителей в этот период тщательно следить, что ест и пьет ребенок, передает «Газета.Ru».

Диетолог назвал россиянам запрещенные в жару еду и напитки

Она посоветовала есть более легкую пищу, снизить количество жареной продукции, а также пить простую воду, а не сладкие газировки. При симптомах отравления необходимо сразу же обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. К такому выводу пришли из Технологического университета Донг Най (Вьетнам).

Скачки глюкозы нарушают работу головного мозга, а из-за частого употребления сладкого человек становится менее стрессоустойчивым, сказала НСН диетолог Анна Белоусова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ДетиЕдаВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры