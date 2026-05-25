Врач заявила, что кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом

Кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом, так как в жаркую погоду продукты портятся быстрее, что повышает риск инфекций и отравлений, рассказала детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» для детей Яна Рейдер.

По ее словам, летом и сам желудочно-кишечный тракт ребенка становится особенно уязвимым. Она призвала родителей в этот период тщательно следить, что ест и пьет ребенок, передает «Газета.Ru».