Врач заявила, что кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом
Кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом, так как в жаркую погоду продукты портятся быстрее, что повышает риск инфекций и отравлений, рассказала детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» для детей Яна Рейдер.
По ее словам, летом и сам желудочно-кишечный тракт ребенка становится особенно уязвимым. Она призвала родителей в этот период тщательно следить, что ест и пьет ребенок, передает «Газета.Ru».
Она посоветовала есть более легкую пищу, снизить количество жареной продукции, а также пить простую воду, а не сладкие газировки. При симптомах отравления необходимо сразу же обратиться к врачу.
Ранее сообщалось, что регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. К такому выводу пришли из Технологического университета Донг Най (Вьетнам).
Скачки глюкозы нарушают работу головного мозга, а из-за частого употребления сладкого человек становится менее стрессоустойчивым, сказала НСН диетолог Анна Белоусова.
