Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе

По ее словам, при гриппе могут развиваться одышка, цианоз, признаки гриппозной пневмонии, на которую приходится 90 процентов осложнений. Это поражение легких и плевры, когда ткань легких втягивается. Нередко на пике лихорадки у больного отмечается нарушение, связанное с вялостью сознания, заторможенностью, или может быть возбуждение и даже появление галлюцинаций. Такого смерть может произойти от полиорганной недостаточности и отека головного мозга.

Ранее российский инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях гриппа А, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

