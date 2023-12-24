Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе

От гриппа ежегодно умирают 600 тысяч человек, осложнения этой болезни регистрируются у 10-12 процентов пациентов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на кандидата медицинских наук Наталью Логачеву.

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По ее словам, при гриппе могут развиваться одышка, цианоз, признаки гриппозной пневмонии, на которую приходится 90 процентов осложнений. Это поражение легких и плевры, когда ткань легких втягивается. Нередко на пике лихорадки у больного отмечается нарушение, связанное с вялостью сознания, заторможенностью, или может быть возбуждение и даже появление галлюцинаций. Такого смерть может произойти от полиорганной недостаточности и отека головного мозга.

Ранее российский инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях гриппа А, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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