Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе
От гриппа ежегодно умирают 600 тысяч человек, осложнения этой болезни регистрируются у 10-12 процентов пациентов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на кандидата медицинских наук Наталью Логачеву.
По ее словам, при гриппе могут развиваться одышка, цианоз, признаки гриппозной пневмонии, на которую приходится 90 процентов осложнений. Это поражение легких и плевры, когда ткань легких втягивается. Нередко на пике лихорадки у больного отмечается нарушение, связанное с вялостью сознания, заторможенностью, или может быть возбуждение и даже появление галлюцинаций. Такого смерть может произойти от полиорганной недостаточности и отека головного мозга.
Ранее российский инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях гриппа А, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина презентовала новый беспилотник «Коса»
- Прививка от эпидемии: В России опасаются роста заболеваемости гриппом
- Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе
- В Европарламенте заявили о неизбежном предательстве Украины Западом
- 10 беспилотников ВСУ сбиты на донецком направлении
- Экс-депутат Рады Лапин: украинцы не хотят передавать повестки соседям-уклонистам
- Экономист Лебединская: С 1 января подорожают сигареты
- В Россию поступила вторая партия азербайджанских яиц
- Турция и Палестина обратились к МАГАТЭ из-за возможного ядерного удара по Газе
- Автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru