Врач предупредил об опасности COVID-19 для болеющих герпесом
Человек, которые переносит в тяжёлой форме такие болезни, как герпес, ОРВИ и плазменная пневмония, в период восстановления может легко подхватить коронавирус. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Иммунитет человека, перенёсшего в тяжёлой форме какую-либо болезнь, истратил все свои ресурсы, и если в период восстановления попадёт другой вирус, то он может вызвать тяжёлое протекание болезни», - отметил он в эфире «Радио 1».
По словам специалиста, в связи с этим важно «держать» герпес и хронические заболевания в стадии ремиссии и купировать факторы, провоцирующие обострение, в том числе стрессы.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН предостерёг аллергиков и страдающих от аутоиммунных заболеваний людей от прививки против COVID-19.
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