Врач предупредил об опасности COVID-19 для болеющих герпесом

Человек, которые переносит в тяжёлой форме такие болезни, как герпес, ОРВИ и плазменная пневмония, в период восстановления может легко подхватить коронавирус. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Иммунитет человека, перенёсшего в тяжёлой форме какую-либо болезнь, истратил все свои ресурсы, и если в период восстановления попадёт другой вирус, то он может вызвать тяжёлое протекание болезни», - отметил он в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, в связи с этим важно «держать» герпес и хронические заболевания в стадии ремиссии и купировать факторы, провоцирующие обострение, в том числе стрессы.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН предостерёг аллергиков и страдающих от аутоиммунных заболеваний людей от прививки против COVID-19.

