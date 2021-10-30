Гинцбург объяснил, почему привитые могут заболеть коронавирусом

«"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — объяснил ученый.

По словам Гинцбурга, через шесть-восемь месяцев у перенесших коронавирус снижается количество антител, но сохраняются клетки памяти. Однако последние слишком поздно начинают вырабатывать антитела — на 2-4 день после заражения.

Глава центра Гамалеи пояснил, что коронавирус распространяется в клетках и накапливается в очень больших количествах, поэтому необходимо постоянно иметь высокий титр антител, для которого нужна ревакцинация раз в полгода.

