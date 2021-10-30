Гинцбург объяснил, почему привитые могут заболеть коронавирусом
Сделавшие прививку от коронавирусной инфекции могут заразиться штаммом «дельта», так как при этом варианте COVID-19 не успевают сработать клетки памяти. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
«"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — объяснил ученый.
По словам Гинцбурга, через шесть-восемь месяцев у перенесших коронавирус снижается количество антител, но сохраняются клетки памяти. Однако последние слишком поздно начинают вырабатывать антитела — на 2-4 день после заражения.
Глава центра Гамалеи пояснил, что коронавирус распространяется в клетках и накапливается в очень больших количествах, поэтому необходимо постоянно иметь высокий титр антител, для которого нужна ревакцинация раз в полгода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Гинцбург объяснил, почему привитые могут заболеть коронавирусом
- В МИД прокомментировали сообщения о захваченных в Донбассе россиянах
- В России пресекли финансовую деятельность более 15 тысяч террористов
- Росстат: 39 638 человек умерли из-за COVID-19 в сентябре
- Регулятор США разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет
- СМИ: В Петербурге задержали автоблогера Давидыча
- В работе Instagram зафиксирован сбой
- Американский командный корабль направился в Черное море
- В России предложили прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
- Глава ВОЗ предрек появление нового опасного вируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru