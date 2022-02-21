Врач рассказал, как «омикрон» влияет на уши

Зайцев отметил, что при заражении «омикроном» у больного начинает болеть голова, закладывает нос, а потом инфекция перебирается в носоглотку. Через три-четыре дня может возникнуть заложенность в ушах.

После выздоровления у перенесших омикрон может наблюдаться гул и давление в ушах.

Зайцев предупредил, что при проблемах с ушами необходимо срочно обращаться к специалисту, так как инфекция может дойти до мозга.

Ранее Зайцев также призвал быть более внимательными к здоровью тем, кто удалил миндалины. У этой категории людей выше вероятность после «омикрона» охрипнуть или даже потерять голос.

