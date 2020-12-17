Врач предупредил о головных болях при частом использовании смартфона

Основной вред при использовании смартфона - электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога сети «2СМ-Клиника» Марата Якупова.

Чем чаще человек пользуется гаджетом и чем ближе к нему он находится, тем сильнее опасность. По словам эксперта, из-за постоянного использования смартфонов и частого негативного воздействия электромагнитных излучений, могут возникать головные боли, сонливость днем, повышенная раздражительность и усталость.

При этом мощное электромагнитное излучение может привести к мутации в ядрах клеток, что нередко вызывает онкологические заболевания.

По этой причине лучше выбрать смартфон с меньшей мощностью и не носить его в карманах.

Эксперт рассказал, как купить актуальный смартфон

Ранее специалисты Ланкастерского университета Великобритании опровергли утверждение, что длительное времяпрепровождение перед экраном смартфона и других гаджетов отрицательно сказывается на психическом состоянии пользователей.

Проведённое исследование показало, что само по себе проведённое за телефоном время не оказывает влияние на психику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГаджетыСмартфоны
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