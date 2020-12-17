Врач предупредил о головных болях при частом использовании смартфона
Основной вред при использовании смартфона - электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога сети «2СМ-Клиника» Марата Якупова.
Чем чаще человек пользуется гаджетом и чем ближе к нему он находится, тем сильнее опасность. По словам эксперта, из-за постоянного использования смартфонов и частого негативного воздействия электромагнитных излучений, могут возникать головные боли, сонливость днем, повышенная раздражительность и усталость.
При этом мощное электромагнитное излучение может привести к мутации в ядрах клеток, что нередко вызывает онкологические заболевания.
По этой причине лучше выбрать смартфон с меньшей мощностью и не носить его в карманах.
Ранее специалисты Ланкастерского университета Великобритании опровергли утверждение, что длительное времяпрепровождение перед экраном смартфона и других гаджетов отрицательно сказывается на психическом состоянии пользователей.
Проведённое исследование показало, что само по себе проведённое за телефоном время не оказывает влияние на психику.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Врач предупредил о головных болях при частом использовании смартфона
- Горит здание аэропорта Благовещенска
- Новая российская орбитальная станция будет иметь искусственную гравитацию
- В компании Pfizer прокомментировали госпитализацию американки после вакцинации
- Стоимость биткоина выросла до исторического максимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru