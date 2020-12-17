Врач предупредил о головных болях при частом использовании смартфона

Основной вред при использовании смартфона - электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога сети «2СМ-Клиника» Марата Якупова.

Чем чаще человек пользуется гаджетом и чем ближе к нему он находится, тем сильнее опасность. По словам эксперта, из-за постоянного использования смартфонов и частого негативного воздействия электромагнитных излучений, могут возникать головные боли, сонливость днем, повышенная раздражительность и усталость.

При этом мощное электромагнитное излучение может привести к мутации в ядрах клеток, что нередко вызывает онкологические заболевания.

По этой причине лучше выбрать смартфон с меньшей мощностью и не носить его в карманах.