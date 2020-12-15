Эксперт рассказал, как купить актуальный смартфон
Водонепроницаемость смартфона говорит о его современности, так как такие модели обладают большим числом полезных функций, заявил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
По его словам, также следует обратить внимание на смартфоны, которые вышли год-два назад. В таком случае на устройствах будет установлена актуальная версия операционной системы. Кроме того, предпочтение следует отдать смартфонам с разъемом для зарядки USB type C.
«Аппараты с соотношением сторон 16:9 уже морально устарели. Сейчас актуальны модели с более вытянутым экраном – так называемые безрамочные. Кроме того, важно учитывать цветопередачу и технологию выполнения экрана», - добавил эксперт в эфире «Радио 1».
Кроме того, у современного смартфона должен быть встроен либо сканер отпечатка пальцев, либо функция распознавания по лицу.
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