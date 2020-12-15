Эксперт рассказал, как купить актуальный смартфон

По его словам, также следует обратить внимание на смартфоны, которые вышли год-два назад. В таком случае на устройствах будет установлена актуальная версия операционной системы. Кроме того, предпочтение следует отдать смартфонам с разъемом для зарядки USB type C.



«Аппараты с соотношением сторон 16:9 уже морально устарели. Сейчас актуальны модели с более вытянутым экраном – так называемые безрамочные. Кроме того, важно учитывать цветопередачу и технологию выполнения экрана», - добавил эксперт в эфире «Радио 1».



Кроме того, у современного смартфона должен быть встроен либо сканер отпечатка пальцев, либо функция распознавания по лицу.



Ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров рассказали, какие номера необходимо иметь в адресной книге любого телефона. А эксперт мобильных технологий объяснил, как сидеть в телефоне и не сойти с ума.

