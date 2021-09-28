Врач предостерегла от надувания шариков после перенесенного COVID-19

Осложнения после перенесенного коронавируса могут затрагивать респираторную систему, однако делать дыхательную гимнастику с помощью надувания шариков, резиновых мячей, игрушек, выдувание воздуха через трубочку в воду показано далеко не всем, предупредила врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская.

Названы последствия бессимптомного течения COVID-19

«Данные упражнения именно у пациентов, перенесших пневмонию на фоне COVID-19, могут способствовать значительному повышению внутрилегочного давления со всеми вытекающими негативными последствиями», - приводит её комментарий «Радио 1».

COVID-19 также может вызывать у пациентов неврологические и когнитивные нарушения, психоэмоциональные расстройства, нарушения свертываемости крови, образование тромбов. В связи с этим Малиновская рекомендует переболевшим доверить реабилитацию специалистам: она должна быть комплексной с элементами медикаментозной терапии, психотерапии и физической реабилитации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиРеабилитацияКоронавирус
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