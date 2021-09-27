Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
Приступы внезапной усталости, снижение физического тонуса, ноющие суставы и мышцы могут указывать на то, что человек переболел коронавирусом. Такие проблемы со здоровьем наблюдаются не только после обычного течения болезни, но и после бессимптомного, объяснила эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина.
О бессимптомно перенесённом коронавирусе могут свидетельствовать головокружения и головные боли, воспаления и припухлости в полости рта, которые вызывают сухость во рту или искажают вкусовые ощущения, рассказала она «Радио 1».
При этом, по наблюдениям Ненастиной, некоторые пациенты не обращаются к врачам с подобными симптомами, считая, что они недостаточно серьёзные. При этом есть вероятность, что антитела к COVID-19 у них уже выработались.
Ранее врач Тимур Пестерев в эфире НСН призвал вакцинировавшихся проверять уровень антител, чтобы понять, когда стоит ревакцинироваться.
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