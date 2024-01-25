Хирург Умнов: Водка увеличивает риск рака органов ЖКТ и половой системы

Водка может провоцировать рост раковых опухолей в органах желудочно-кишечного тракта и половой системы. Об этом заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, сообщает NEWS.ru.

Хирург Умнов назвал баранину и соленые огурцы худшими закусками к водке

Как отметил эксперт, крепкий напиток — канцероген, который вызывает мутации в клетках тканей, наиболее часто контактирующих с алкоголем.

«Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, всех органов ЖКТ. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — добавил хирург.

Ранее Александр Умнов рассказал, что человек может впасть в кому из-за литра водки, выпитого в течение одного часа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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