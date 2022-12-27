Врач: «поедающая мозг» амеба не передается от человека к человеку
Заболевание неглериоз, вызываемое амебой неглерия Фоулера, не передается от человека к человеку, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова.
«Мы имеем дело с классическим микроорганизмом — сапронозом, который живет в природе, и человек заражается только после контакта с ним в природной среде», — заявил эксперт ТАСС.
По его словам, ни одного случая заражения амебой не зафиксировали. Амеба обитает в водах со средней температурой +25...+30 градусов. Заражение происходит во время купания в водоеме, когда человек не закрывает нос.
Ранее медики Республики Корея выявили первый для страны случай заболевания первичным амебным менингоэнцефалитом, которое вызывается неглерией Фоулера и поражает мозг человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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