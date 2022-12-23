Иммунолог Болибок: Эпидемия гриппа продлится до конца января

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил «Вечерней Москве», что эпидемия гриппа и ОРВИ в России может сойти на нет в феврале 2023 года.

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«В текущем сезоне эпидемия гриппа и ОРВИ продлится примерно до конца января, если не будет каких-то других нюансов», - сказал Болибок.

Он также отметил, что в этом году волна заболеваний началась в конце октября, что на шесть недель раньше обычного.

В начале декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ росла каждую неделю до 35 процентов. Об этом речь шла на совещании у президента Владимира Путина.

Болибок отметил, что стандартная длительность эпидемии подобного рода — два месяца.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдоровьеОРВИГрипп
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