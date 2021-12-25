Врач перечислил факторы, повышающие риск заражения COVID-19

Хронический стресс, недостаток сна и вредные привычки повышают шанс заражения коронавирусом. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

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По словам медика, риск заболеть COVID-19 повышают в первую очередь факторы, которые вредят слизистым оболочкам организма. Врач пояснил, что именно качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям: нормальная, влажная, толстая слизистая оболочка вырабатывает достаточное количество защитных веществ, способных инактивировать вирус.

«Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм», – рассказал Хухрев.

Также на слизистую оболочку негативно влияет неправильное питание, недостаточное употребление жидкости, низкая влажность в доме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиКоронавирус
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