Врач перечислил факторы, повышающие риск заражения COVID-19

По словам медика, риск заболеть COVID-19 повышают в первую очередь факторы, которые вредят слизистым оболочкам организма. Врач пояснил, что именно качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям: нормальная, влажная, толстая слизистая оболочка вырабатывает достаточное количество защитных веществ, способных инактивировать вирус.

«Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм», – рассказал Хухрев.

Также на слизистую оболочку негативно влияет неправильное питание, недостаточное употребление жидкости, низкая влажность в доме.

