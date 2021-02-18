Врач: переболевших коронавирусом вакцинировать не стоит

Переболевших коронавирусом вакцинировать не стоит, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он отметил, что пока нет надежных данных о связи между числом антител в организме и уровнем защиты от коронавируса. Эксперт полагает, что если есть антитела, то прививку можно отложить.

Перенесшим же болезнь бессимптомно можно привиться одной дозой двухфакторной вакцины, считает медик. Более того, если человек переболел коронавирусом в тяжелой форме, то его лучше не вакцинировать, так как возможны осложнения, передает «Радио 1».

«Но это должен решать доктор с каждым конкретным пациентом», – подытожил Жемчугов.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН ранее предрек скорый конец пандемии коронавируса в России.

