Вирусолог предсказал скорое окончание пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 идёт на спад, ограничительные меры в России могут снять уже к лету. Таким прогнозом поделился сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов, сообщает Ura.ru.

«Всё указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введённые ограничения удастся снять», — рассказал Ершов в беседе с агентством.

По мнению вирусолога, распространение коронавируса завершится, когда около 80% людей «проконтактируют с вирусом», отмечает RT.

Кроме того, учёный считает, что в победе над пандемией важную роль играют вакцины, сообщает «Свободная пресса». При этом об эффективности массовой вакцинации можно будет судить уже через несколько месяцев.

