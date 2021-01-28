Вирусолог предсказал скорое окончание пандемии COVID-19
Пандемия COVID-19 идёт на спад, ограничительные меры в России могут снять уже к лету. Таким прогнозом поделился сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов, сообщает Ura.ru.
«Всё указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введённые ограничения удастся снять», — рассказал Ершов в беседе с агентством.
По мнению вирусолога, распространение коронавируса завершится, когда около 80% людей «проконтактируют с вирусом», отмечает RT.
Кроме того, учёный считает, что в победе над пандемией важную роль играют вакцины, сообщает «Свободная пресса». При этом об эффективности массовой вакцинации можно будет судить уже через несколько месяцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru