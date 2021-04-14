Врач оценил вероятность гибели раковых клеток при COVID-19

У переболевших COVID-19 онкобольных могут отмирать раковые клетки. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Он пояснил, что любое инфекционное заболевание приводит к активизации иммунной системы, поэтому иммунные клетки начинают активно бороться с злокачественными новообразованиями. Эксперт напомнил, что первым лекарством для лечения онкозаболеваний стал «токсин колея», который состоял из «вытяжки двух видов бактерий».