Врач оценил вероятность гибели раковых клеток при COVID-19
У переболевших COVID-19 онкобольных могут отмирать раковые клетки. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
Он пояснил, что любое инфекционное заболевание приводит к активизации иммунной системы, поэтому иммунные клетки начинают активно бороться с злокачественными новообразованиями. Эксперт напомнил, что первым лекарством для лечения онкозаболеваний стал «токсин колея», который состоял из «вытяжки двух видов бактерий».
Ранее издание Daily Mail со ссылкой на британских медиков сообщило о случаях выздоровления онкобольных после того, как они переболели COVID-19. Врачи пояснили, что вызванный коронавирусом выпуск большого количества иммунных T-клеток привел к тому, что они начали бороться не только с вирусом, но и злокачественными новообразованиями.
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