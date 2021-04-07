Онколог назвал продукты, помогающие предотвратить рак кишечника

На втором месте оказалась клетчатка — 22-43 процента при регулярном употреблении. Регулярное употребление молочных продуктов снижает опасность возникновения онкологических болезней на 13-19 процентов, соя — на 8-15 процентов, аспирин в дозировке 75 миллиграммов в сутки — на 14-29 процентов, магний в суточной дозировке 255 граммов — на 23 процента, фолиевая кислота в высоких дозах — 12-15 процентов.

Красное и обработанное мясо при частом употреблении увеличивает риски на 12-21 процент, опасность алкоголя увеличивается в зависимости от количества выпитого.

«С помощью правильного питания и здорового образа жизни можно существенно снизить риск развития рака. Но важно помнить, что ни одна профилактическая мера не способна обеспечить стопроцентную защиту», — добавил Карасев.

Ранее НСН писала, что Избыточное употребление апельсинов может провоцировать рак кожи.

