Онколог назвал продукты, помогающие предотвратить рак кишечника

Некоторые продукты питания способны помочь предотвратить рак кишечника, который считается одним из самых распространенных видов онкозаболеваний. Их перечислил хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram.

По его словам, различные исследования показали, что самым мощным средством от колореактильного рака являются фрукты — снижение рисков на 52 процента.

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На втором месте оказалась клетчатка — 22-43 процента при регулярном употреблении. Регулярное употребление молочных продуктов снижает опасность возникновения онкологических болезней на 13-19 процентов, соя — на 8-15 процентов, аспирин в дозировке 75 миллиграммов в сутки — на 14-29 процентов, магний в суточной дозировке 255 граммов — на 23 процента, фолиевая кислота в высоких дозах — 12-15 процентов.

Красное и обработанное мясо при частом употреблении увеличивает риски на 12-21 процент, опасность алкоголя увеличивается в зависимости от количества выпитого.

«С помощью правильного питания и здорового образа жизни можно существенно снизить риск развития рака. Но важно помнить, что ни одна профилактическая мера не способна обеспечить стопроцентную защиту», — добавил Карасев.

Ранее НСН писала, что Избыточное употребление апельсинов может провоцировать рак кожи.

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ФОТО: pexels.com
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