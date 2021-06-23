Врач: отказ от вакцинации ведет к мутации COVID-19
Низкие темпы вакцинации россиян могут привести к серьезным мутациям COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.
По его словам, в случае низкой вакцинации в России коронавирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут «работать». Такое развитие событий возможно в том случае, если среди населения не будет достаточного количества людей с иммунитетом.
Поздняков при этом отметил, что существующие на данный момент мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцины.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что вакцинация является единственным способом избежать распространения вируса. заболевания. Иммунолог отметил, что необходимо доносить до людей актуальную информацию.
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