Иммунолог предположил причины рекордной смертности от COVID-19 в России

Причиной рекордно высокой смертности от последствий заражения коронавирусом может быть позднее начало лечения. Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По словам Жемчугова, лечение должно начинаться «с первых дней» заболевания. Врач отметил, что готов предложить схему лечения, позволяющую избегать тяжелых случаев.

Кроме того, специалист напомнил о том, что вакцинация является единственным способом избежать распространения вируса. заболевания. Иммунолог отметил, что необходимо доносить до людей актуальную информацию. «Если каждый будет знать, что, как правило, болеют невакцинированные, то процент желающих привиться возрастет», - заявил Жемчугов в эфире «Радио 1».

При этом ученый заявил, что в новых ограничительных мерах «нет никакого смысла». Московский оперштаб по борьбе с COVID-19 передает, что ранее во вторник была зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 с начала пандемии.

