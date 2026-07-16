Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков скептически отнесся к инициативе по отмене «бесполезных» штрафов. В разговоре с НСН автоэксперт назвал это предвыборным пиаром и усомнился в возможности реализации законопроекта из-за несовершенства систем контроля.

В России предлагают отменить 28 штрафов, депутаты уже подготовили соответствующий законопроект, передает агентство «Прайм». Инициатива включает нарушения, которые государство уже может контролировать через свои информационные системы, а также проступки с минимальной общественной опасностью. Например, для водителей предлагается отменить наказания за забытые дома права или ОСАГО, если они есть в базе, за безопасную тонировку стекол и мелкие нарушения при установке госномера. Пешеходов планируется освободить от штрафов за переход дороги в неположенном месте и проход по ЖД-путям. Кадаков выразил сомнение, что эти штрафы действительно будут отменены.