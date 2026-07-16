Автоэксперт не поверил, что Госдума отменит 28 «бесполезных» штрафов
Штрафов действительно выписывается мало, но не из-за их бесполезности, а из-за проблем с выявлением нарушений, заявил НСН Максим Кадаков.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков скептически отнесся к инициативе по отмене «бесполезных» штрафов. В разговоре с НСН автоэксперт назвал это предвыборным пиаром и усомнился в возможности реализации законопроекта из-за несовершенства систем контроля.
В России предлагают отменить 28 штрафов, депутаты уже подготовили соответствующий законопроект, передает агентство «Прайм». Инициатива включает нарушения, которые государство уже может контролировать через свои информационные системы, а также проступки с минимальной общественной опасностью. Например, для водителей предлагается отменить наказания за забытые дома права или ОСАГО, если они есть в базе, за безопасную тонировку стекол и мелкие нарушения при установке госномера. Пешеходов планируется освободить от штрафов за переход дороги в неположенном месте и проход по ЖД-путям. Кадаков выразил сомнение, что эти штрафы действительно будут отменены.
«Штрафы у нас с гораздо большим удовольствием ужесточаются, чем отменяются. До тех пор, пока у нас не заработает электронный вариант прав, нереально отменить штраф за забытые документы. Тогда все если не перестанут ездить с правами, то будут себя вольно вести. А как проверять? У нас пока это не работает. Для пешеходов, наоборот, надо ужесточать контроль и ужесточать штрафы, потому что во многих городах они ведут себя, как будто у них в запасе 10 жизней. Не забываем, что выборы скоро, народ активно пиариться. Любые инициативы, которые сопряжены с уменьшением поступлений в бюджет, блокируются, поэтому это все так, на поговорить. Так что ничего не отменят», — считает Кадаков.
Автоэксперт добавил, что подобных штрафов действительно выписывается мало, но не из-за их бесполезности, а из-за проблем с выявлением нарушений.
«Возможно, парламентарии считают, что раз таких штрафов выписывается немного, то они бессмысленны, но это другой совсем разговор. Штрафов пешеходам, например, выписывается мало, потому что их некому выписывать. Но это не значит, что их не надо выписывать. Камера же пешеходу не может выписать штраф, по крайней мере, пока. Поэтому для этого нужен живой инспектор. Живых инспекторов у нас не хватает и на более важные дела. Поэтому штраф пешеходу — это скорее исключение, так же, как штраф самокатчику, велосипедисту и в тому подобных случаях. Поэтому небольшое количество штрафов выписывается из-за, так скажем, недоработки Госавтоинспекции, и не потому, что пешеходы стали все хорошими, и штрафы уже можно отменить», — объяснил Кадаков.
Ранее, комментируя НСН отмену штрафов за неправильную парковку в районе АЗС из-за очередей, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский отметил, что обстоятельства в данном случае не оправдывают нарушения.
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