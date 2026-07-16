Кардиолог раскрыл россиянам важный сигнал проблем со здоровьем
Учащенное сердцебиение в состоянии покоя без физической нагрузки является важным сигналом о проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кардиолог клиники «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.
По словам врача, такой симптом часто указывает на гипертонию, сердечную недостаточность или различные нарушения ритма. К опасным состояниям относятся наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий и желудочков, которые требуют обязательной оценки специалистом.
Вечтомов также отметил связь высокого пульса с гормональными сбоями, включая патологии щитовидной железы или надпочечников. Еще одной распространенной причиной выступает анемия, при которой сердце вынуждено чаще сокращаться для компенсации нехватки кислорода в тканях из-за низкого уровня гемоглобина.
Дополнительно спровоцировать проблему могут обезвоживание, дефицит электролитов, инфекции или сильный стресс. Если частота сердечных сокращений в спокойном состоянии стабильно превышает 100 ударов в минуту, то человеку необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
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