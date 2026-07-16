Кардиолог раскрыл россиянам важный сигнал проблем со здоровьем

Учащенное сердцебиение в состоянии покоя без физической нагрузки является важным сигналом о проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кардиолог клиники «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

По словам врача, такой симптом часто указывает на гипертонию, сердечную недостаточность или различные нарушения ритма. К опасным состояниям относятся наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий и желудочков, которые требуют обязательной оценки специалистом.