Кардиолог раскрыл россиянам важный сигнал проблем со здоровьем

Учащенное сердцебиение в состоянии покоя без физической нагрузки является важным сигналом о проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кардиолог клиники «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

По словам врача, такой симптом часто указывает на гипертонию, сердечную недостаточность или различные нарушения ритма. К опасным состояниям относятся наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий и желудочков, которые требуют обязательной оценки специалистом.

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Вечтомов также отметил связь высокого пульса с гормональными сбоями, включая патологии щитовидной железы или надпочечников. Еще одной распространенной причиной выступает анемия, при которой сердце вынуждено чаще сокращаться для компенсации нехватки кислорода в тканях из-за низкого уровня гемоглобина.

Дополнительно спровоцировать проблему могут обезвоживание, дефицит электролитов, инфекции или сильный стресс. Если частота сердечных сокращений в спокойном состоянии стабильно превышает 100 ударов в минуту, то человеку необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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