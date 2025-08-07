В России опровергли нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных
Тесты на вирусную нагрузку для ВИЧ-инфицированных должны вовремя закупаться Минздравом, а если их нет в одном регионе, то точно найдутся в соседнем, заявил НСН Соломон Апоян.
В России есть собственные тест-системы для проверки вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных, никакого дефицита этих тестов не наблюдается, рассказал НСН главный врач ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Соломон Апоян.
С начала 2025 года ВИЧ-положительные граждане минимум из 16 регионов России столкнулись с отказами в проведении тестов на вирусную нагрузку и определение иммунного статуса. Об этом сообщил представитель общественного движения «Пациентский контроль», объединяющего людей, живущих с ВИЧ. Врач отметил, что эта проблема могла быть в некоторых регионах, но данный тест можно получить в любом субъекте РФ.
«У нас в области не наблюдается никакого дефицита, в других регионах все может быть по-другому. Если чего-то не хватает, можно всегда обратиться к Минздраву региона, чтобы что-то докупить. В России используют импортные тесты, но есть и альтернативные, отечественные. Эту услугу человеку могут оказать и в другом регионе, если он захочет. Достаточно будет просто прикрепиться к новому учреждению, тут нет проблем, это просто технический вопрос. Данная процедура рассчитана только на тех людей, кто уже имеет ВИЧ-инфекцию, для обычных россиян этот тест не нужен. Этот тест определяет лечение и контроль, врачи смотрят на вирусную нагрузку, как она влияет на иммунитет. А тем, кто не болеет ВИЧ, не нужно делать это обследование», — заключил он.
Ранее эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал в беседе с НСН, как лечат ВИЧ в России.
