«Сейчас в России насчитывается примерно один миллион и 250 тысяч людей с ВИЧ. И около 500 тысяч умерших от заболевания за 40 лет эпидемии. Что касается лекарств, сегодня применяется антиретровирусная терапия. Это комбинация из трех препаратов, которые подавляют вирус, который вызывает СПИД. У людей, которые удачно применяют эти препараты, СПИД не развивается, они могут прожить до глубокой старости. Лекарств таких в России зарегистрировано очень много, включая иностранные препараты. Аналоги таких препаратов производятся и в России. В настоящее время примерно 800 тысяч пациентов получают эту терапию», - рассказал он.

По его словам, постоянно проверяться на ВИЧ нужно только людям из групп риска, а государству следует решать проблему «дискриминации» таких людей.

«Обычным людям можно вообще не проверяться на ВИЧ-инфекцию, если они не подвергаются риску заражения. Это люди, у которых нет нескольких половых партнеров, они не употребляют внутривенно наркотики… Другое дело, что у нас обследуют всех подряд, более 50 миллионов в год тестов делают, хотя в этом нет необходимости. Что касается отношения к ВИЧ-инфицированным, различные формы дискриминации остаются. Некоторые врачи иногда отказываются оказывать им помощь. Если люди узнают, что ребенок болеет, запрещают своим детям с ним играть и так далее. Это встречается пока во всех странах. Этим надо системно заниматься. Наши законодатели давно этим вопросом не занимаются, запущенная проблема», - заключил собеседник НСН.

Смертность от ВИЧ в России снизилась на 19% за пять лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе коллегии Роспотребнадзора, передает «Радиоточка НСН».

