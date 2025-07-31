Академик РАН рассказал, как лечат ВИЧ в России
Вадим Покровский заявил НСН, что сегодня применяется антиретровирусная терапия, в России есть свои препараты и иностранные.
Сейчас в России насчитывается примерно один миллион и 250 тысяч людей с ВИЧ, около 500 тысяч умерших от заболевания за 40 лет эпидемии, заявил НСН эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.
Американская компания Gilead Sciences получила одобрение на свой препарат для профилактики вируса иммуннодефицита от американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Новое лекарство от ВИЧ может остановить глобальную эпидемию вируса, если его применение станет массовым. Однако пока стоимость средства на одного пациента в год превышает $40 тыс., поэтому его использование будет ограниченным, пишут «Известия». Покровский рассказал, как лечат ВИЧ в России.
«Сейчас в России насчитывается примерно один миллион и 250 тысяч людей с ВИЧ. И около 500 тысяч умерших от заболевания за 40 лет эпидемии. Что касается лекарств, сегодня применяется антиретровирусная терапия. Это комбинация из трех препаратов, которые подавляют вирус, который вызывает СПИД. У людей, которые удачно применяют эти препараты, СПИД не развивается, они могут прожить до глубокой старости. Лекарств таких в России зарегистрировано очень много, включая иностранные препараты. Аналоги таких препаратов производятся и в России. В настоящее время примерно 800 тысяч пациентов получают эту терапию», - рассказал он.
По его словам, постоянно проверяться на ВИЧ нужно только людям из групп риска, а государству следует решать проблему «дискриминации» таких людей.
«Обычным людям можно вообще не проверяться на ВИЧ-инфекцию, если они не подвергаются риску заражения. Это люди, у которых нет нескольких половых партнеров, они не употребляют внутривенно наркотики… Другое дело, что у нас обследуют всех подряд, более 50 миллионов в год тестов делают, хотя в этом нет необходимости. Что касается отношения к ВИЧ-инфицированным, различные формы дискриминации остаются. Некоторые врачи иногда отказываются оказывать им помощь. Если люди узнают, что ребенок болеет, запрещают своим детям с ним играть и так далее. Это встречается пока во всех странах. Этим надо системно заниматься. Наши законодатели давно этим вопросом не занимаются, запущенная проблема», - заключил собеседник НСН.
Смертность от ВИЧ в России снизилась на 19% за пять лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе коллегии Роспотребнадзора, передает «Радиоточка НСН».
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