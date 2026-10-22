Россиянам рассказали о связи рака с недосыпом

Эксперт уточнил, что речь идёт не о том, что «плохой сон вызывает рак», а именно о хроническом нарушении циркадных ритмов, особенно при регулярной ночной работе. По его словам, Международное агентство по изучению рака относит такую деятельность «к категории вероятно канцерогенных для человека».

Басанов указал, что циркадные ритмы регулируют не только сон, но и работу гормональной и иммунной систем, а также процессы восстановления клеток. И при их хроническом сбое могут меняться воспалительные процессы, клеточная пролиферация и механизмы репарации ДНК.

«Хроническое нарушение режима сна может быть связано с повышением рисков, но это не означает, что плохой сон сам по себе — прямая причина рака... При постоянных нарушениях следует искать их причину и корректировать ее», — заключил врач.

Ранее директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина заявила, что средний возраст выявления рака вырос за последние 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

