Врач-онколог назвал девять главных симптомов рака
Названы девять основных симптомов рака, сообщает «РЕН ТВ».
Как сообщил британский врач-онколог Амен Сибтейн, основным признаком болезни является необъяснимая боль в любой части тела, которая не проходит более трех недель. Особенно это касается ощущений в костях. В этом случае необходимо обратиться к врачу.
Также у онкобольных наблюдаются постоянная усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей в разных частях тела, вздутие живота, непрекращающийся кашель и болезненное глотание, сообщает Daily Express.
При онкологичеких заболеваниях у людей могут появляться симптомы, предупреждающие о его развитии. По словам немецких врачей, сигналы могут быть не вполне очевидны, в результате на них долгое время не обращают внимания.
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