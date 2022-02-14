Врач-онколог назвал девять главных симптомов рака

Как сообщил британский врач-онколог Амен Сибтейн, основным признаком болезни является необъяснимая боль в любой части тела, которая не проходит более трех недель. Особенно это касается ощущений в костях. В этом случае необходимо обратиться к врачу.

Также у онкобольных наблюдаются постоянная усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей в разных частях тела, вздутие живота, непрекращающийся кашель и болезненное глотание, сообщает Daily Express.

При онкологичеких заболеваниях у людей могут появляться симптомы, предупреждающие о его развитии. По словам немецких врачей, сигналы могут быть не вполне очевидны, в результате на них долгое время не обращают внимания.

