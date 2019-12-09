Ученые выявили связь между раком и алкоголем

Употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает риск развития рака. Об этом сообщает MedicalXpress, ссылаясь на заключения группы учёных из Японии и США. Так, специалисты изучили данные о более чем 60 тысячах пациентов, которые размещались в больницах по всей Японии. Информация собиралась на протяжении 11 лет: с 2005 по 2016 год. Кроме сведений о поле, возрасте и сроках госпитализации специалисты принимали в расчёт результаты опроса о том, сколько алкоголя в день выпивали участники исследования.

Выяснилось, что шансы заболеть раком меньше всего у людей, которые не пьют спиртное. У тех, кто употребляет алкоголь в небольших или умеренных дозах, вероятность развития онкологии заметно повышалась. Исследователи пришли к выводу, что один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день на протяжении пяти лет увеличивают общий риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на 5%.