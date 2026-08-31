«До десяти раз в год»: Почему дети часто болеют в первом классе
Первоклассники привыкают к новой среде, поэтому родители должны быть готовы к этому, заявила в пресс-центре НСН Алена Бергер.
Дети попадают в новую среду в школе, поэтому иммунитет начинает перестраиваться, а частота простуд расти, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.
В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников, из которых свыше 1,5 миллиона пойдут в первые классы. Бергер предупредила родителей, к чему надо быть готовыми.
«Переход из детского сада в школу — это стресс для родителей. Их задача — мягко и плавно подготовить ребенка к этому. Надо говорить, что это не страшно, все будут им рады. Настает осознанная пора, и все будет интересно. Если запугать, то начнутся болезни. Это другая, более крупная среда, где будет вырабатываться иммунитет. Не нужно бояться, что система начнет перестраиваться — в первом классе можно болеть ОРВИ до 10 раз за год. Это норма, и бояться ее не нужно», — отметила она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН напомнила родителям первоклассников об их праве на выходной 1 сентября.
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