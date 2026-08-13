Онищенко предложил ввести утренний фильтр для борьбы с ОРВИ в школах

Технические возможности позволяют снизить распространение респираторной инфекции среди учеников, однако нехватка медиков в школах препятствует решению вопроса, заявил НСН Геннадий Онищенко.

С началом учебного года стоило бы установить в школах утренний фильтр, чтобы предотвратить распространение респираторных инфекций среди учеников, сказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Врач предупредила россиян об опасности переносить болезни на ногах
«Летом дети были на отдыхе, ездили по стране. Начинается сезон проэпидемичевания, когда они собираются в школах, обмениваются штаммами. Конечно, идеально, если бы мы во всех школах ввели так называемый утренний фильтр, технические возможности для этого есть. Если установить специальные приборы на входе в школу, можно будет дистанционно измерять температуру. При повышенном показателе и проявлении респираторного заболевания с детьми отдельно медики будут разбираться. Для этого нужно вернуть медиков во все школы. В требованиях это есть, но в ряде регионов на уровне регионального здравоохранения убрали медработников из школ в виду нехватки специалистов. Это, наверное, не совсем оправдано, тем более в те периоды, когда мы прогнозируем необычный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями», - сказал он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил НСН, что правильное питание, закаливание, здоровый сон и физическая активность помогают укрепить иммунитет, однако важно регулярно следовать полезным привычкам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоОРВИШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры