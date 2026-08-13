Онищенко предложил ввести утренний фильтр для борьбы с ОРВИ в школах
Технические возможности позволяют снизить распространение респираторной инфекции среди учеников, однако нехватка медиков в школах препятствует решению вопроса, заявил НСН Геннадий Онищенко.
С началом учебного года стоило бы установить в школах утренний фильтр, чтобы предотвратить распространение респираторных инфекций среди учеников, сказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Летом дети были на отдыхе, ездили по стране. Начинается сезон проэпидемичевания, когда они собираются в школах, обмениваются штаммами. Конечно, идеально, если бы мы во всех школах ввели так называемый утренний фильтр, технические возможности для этого есть. Если установить специальные приборы на входе в школу, можно будет дистанционно измерять температуру. При повышенном показателе и проявлении респираторного заболевания с детьми отдельно медики будут разбираться. Для этого нужно вернуть медиков во все школы. В требованиях это есть, но в ряде регионов на уровне регионального здравоохранения убрали медработников из школ в виду нехватки специалистов. Это, наверное, не совсем оправдано, тем более в те периоды, когда мы прогнозируем необычный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями», - сказал он.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил НСН, что правильное питание, закаливание, здоровый сон и физическая активность помогают укрепить иммунитет, однако важно регулярно следовать полезным привычкам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Гибридный контроль: Почему работодатели возвращают удаленщиков в офис
- Армия России освободила Петровку в ДНР
- На «Госуслугах» появится сервис выбора места на кладбище
- Во всех школах России появятся комиссии по урегулированию споров
- Онищенко рассказал, какие прививки поставить детям до начала учебного года
- Ректор Бауманки пообещал усложнить правила приема «олимпиадников» в вуз
- Хегсет: США изучают все возможные шаги против Кубы
- Онищенко призвал установить ультрафиолетовые лампы в каждом школьном классе
- Онищенко предложил ввести утренний фильтр для борьбы с ОРВИ в школах
- В Крыму задержали готовившего теракт агента украинских спецслужб