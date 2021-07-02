Врач объяснила, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса

Намокание места инъекции вакцины может привести к его воспалению. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

Отмечается, что после вакцинации не рекомендуется мочить место инъекции в течение трех дней. Также не стоит посещать баню и принимать алкоголь, физические нагрузки тоже лучше отложить.

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В случае отечности или покраснения места укола необходимо принять антигистаминные средства.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала РИА ФАН, что временный отказ от физических нагрузок поможет организму перенести вакцинацию легко. По ее словам, вакцинация — это нагрузка на иммунную систему и своеобразный всплеск, поэтому любые экстремальные, интенсивные перегрузки усиливают напряжение.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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