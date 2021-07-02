Врач объяснила, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса

Намокание места инъекции вакцины может привести к его воспалению. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

Отмечается, что после вакцинации не рекомендуется мочить место инъекции в течение трех дней. Также не стоит посещать баню и принимать алкоголь, физические нагрузки тоже лучше отложить.